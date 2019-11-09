У Польщі за запитом Росії затримали ветерана АТО

У Польщі за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, ветерана Ігоря Мазура.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуськ, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ігоря Мазура. За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката", - зазначила Денісова.

За її словами, 11 листопада в місті Холм вирішуватиметься питання про взяття Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.

"Закликаю Міністерство закордонних справ максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура — українського громадського активіста та учасника російсько-української війни на Донбасі. Також, звертаюсь до представників ЗМІ з проханням максимально допомогти поширити інформацію, аби не допустити судилища та видачі Ігоря Мазура Російській Федерації", - додала Денісова.

Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 знаходився в зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних Сил України — командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного Командира Української Націоналістичної Самооборони.