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Через голодування у "охоронця Яроша" значно погіршився стан здоров'я

Політв’язні
Укрінформ
Після завершення голодування у політв'язня Олександра Шумкова значно погіршився стан здоров'я.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Знову порушено права незаконно засудженого Олександра Шумкова, якого утримують в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области. Згідно з отриманою інформацією, після завершення голодування в Шумкова значного погіршився стан здоров'я, тому він зараз знаходиться в ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области", - написала вона.

Денісова зазначила, що Шумкова турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми. Разом з тим, співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу.

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"Більше того, дають пігулки та ін'єкції, не пояснюючи їх дію на організм. Крім того, шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання", - наголосила омбудсмен.

Денісова повідомила, що у невідкладному порядку звертається до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, "а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу".

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

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