Через голодування у "охоронця Яроша" значно погіршився стан здоров'я

Після завершення голодування у політв'язня Олександра Шумкова значно погіршився стан здоров'я.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Знову порушено права незаконно засудженого Олександра Шумкова, якого утримують в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Тверской области. Згідно з отриманою інформацією, після завершення голодування в Шумкова значного погіршився стан здоров'я, тому він зараз знаходиться в ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области", - написала вона.

Денісова зазначила, що Шумкова турбує сильний головній біль, а також сильний біль в області спини та судоми. Разом з тим, співробітники лікувального закладу не надають необхідну медичну допомогу.

"Більше того, дають пігулки та ін'єкції, не пояснюючи їх дію на організм. Крім того, шприци для ін'єкцій наповнюються в іншому приміщенні, що несе небезпеку отримати інфекційне захворювання", - наголосила омбудсмен.

Денісова повідомила, що у невідкладному порядку звертається до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової терміново вжити необхідних заходів, аби відновити права громадянина України, "а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати відповідну кваліфіковану медичну допомогу".

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".