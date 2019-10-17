Політв'язень Шумков, який оголосив голодування, вимагає зустрічі з омбудсменом РФ

До бранця Кремля Олександра Шумкова після оголошення ним голодування приходило керівництво російської колонії, проте він наполягає, що діалог вестиме лише з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Про це Шумков повідомив у листі, який оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

"Сьогоднішній лист від Олександра, датований 15 жовтня. Пише, що сподівається, що вчорашній лист до нас дійшов і, що ми в курсі про його рішення. Розповідає, що приходило керівництво колонії до нього на діалог. Однак Сашко сказав, що діалог буде коли Москалькова приїде в колонію", - написала тітка Шумкова.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Нині Торжокський міжрайонний суд у РФ продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Шумков оголосив голодування з 14 жовтня з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в мінському та нормандському форматах.

На медогляді, у зв'язку з початком голодування, йому відмовили в медобстеженні, незважаючи на скарги на постійний головний біль.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Олександра Шумкова у російській колонії.