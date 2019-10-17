Російські тюремники відмовляють "охоронцю Яроша" у медобстеженні

Українському політв'язню в Росії Олександру Шумкову на медогляді у зв'язку з початком голодування відмовили в медобстеженні, незважаючи на скарги на постійний головний біль.

Про це він написав латвійській активістці Тетяні Лазді, яка передала копію листа Укрінформу.

«Знаю, що Денісова робила запит Москальковій про мій стан здоров'я і про проведення медобстеження щодо мене. Теж реакції нуль. Більше того, вчора на медогляді у зв'язку з початком голодування начальниця медчастини колонії сказала, що для проведення медобстеження немає підстав, мій постійний головний біль - це не привід, адже ніяких документів, які б підтверджували це, у мене немає», - пише Шумков.

Він уточнює, що друга причина, з якої йому відмовляють в обстеженні, - це те, що він пов'язав своє голодування з вимогою до Росії не шантажувати Україну на переговорах долею українських політв'язнів. Загалом Шумков сподівається, що цим вчинком принесе користь і всім іншим українським політв'язням і полоненим, а також Україні в цілому.

Інша причина, з якої Шумков почав голодування, це те, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповіла на два його листи (від 29.07.2019 і 29.08.2019).

Лист Шумкова активістці Тетяні Лазді був написаний увечері 15 жовтня, коли він тримав другий день голодування.

Як повідомлялося раніше, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Олександра Шумкова, який зазнає психологічного тиску з боку співробітників колонії.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник у кінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".

Зараз Торжокський міжрайонний суд в РФ продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до списку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.