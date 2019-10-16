Голодування Шумкова: Денісова звернулася до Москалькової
Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Звертаюся до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити відповідних заходів з метою відновлення порушених прав громадянина України Олександра Шумкова, а саме: надати відповідь на його численні звернення та припинення психологічного тиску співробітниками колонії", - написала Денісова.
Вона зазначила, що зараз Шумков оголосив голодування у зв’язку з систематичним порушенням адміністрацією виправного закладу його прав та посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цього закладу.
Нині Торжокський міжрайонний суд у РФ продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.
Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.