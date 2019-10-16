Голодування Шумкова: Денісова звернулася до Москалькової

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Олександра Шумкова у російській колонії.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити відповідних заходів з метою відновлення порушених прав громадянина України Олександра Шумкова, а саме: надати відповідь на його численні звернення та припинення психологічного тиску співробітниками колонії", - написала Денісова.

Вона зазначила, що зараз Шумков оголосив голодування у зв’язку з систематичним порушенням адміністрацією виправного закладу його прав та посиленням на нього психологічного тиску співробітниками цього закладу.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Нині Торжокський міжрайонний суд у РФ продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.