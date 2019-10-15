"Охоронець Яроша" оголосив голодування у колонії РФ

Український політв’язень Олександр Шумков, який перебуває в російській колонії, оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в "мінському" та "нормандському" форматах.

Про це Шумков повідомив у листі, що його оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

"…Я прийняв рішення з завтрашнього дня розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, ув’язнених, на перемовинах в "мінському" та "нормандському" форматах, і щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денісової. Сподіваюсь, що мою позицію почують інші наші політв’язні в російських в’язницях та підтримають", - написав Шумков у листі, що датований 13 жовтня.

На думку Шумкова, російська сторона шантажує Україну, пов’язуючи питання обміну політв’язнів з відведенням військ і внесенням змін до Конституції.

Як зазначила Людмила Шумкова у розмові з кореспондентом Укрінформу, найімовірніше, це рішення було прийнято у зв'язку не лише з тими процесами, що в Україні, а й з тими порушеннями у колонії, про які Олександр неодноразово писав.

На запитання, чи буде родина просити Сашка припинити голодування, тітка політв'язня зазначила: "Просити його... не знаю... якщо він щось вирішив, прийняв рішення, то навряд чи він дослухається".

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Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Наразі Торжокський міжрайонний суд продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала звернення до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу Олександра Шумкова. Під час зустрічі з адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного та морально-психологічного тиску на нього з боку працівників колонії. Денісова зазначає, що також є інформація щодо погіршення стану його здоров’я.