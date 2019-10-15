"Охоронець Яроша" оголосив голодування у колонії РФ

Лист
Укрінформ
Український політв’язень Олександр Шумков, який перебуває в російській колонії, оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в "мінському" та "нормандському" форматах.

Про це Шумков повідомив у листі, що його оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

"…Я прийняв рішення з завтрашнього дня розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, ув’язнених, на перемовинах в "мінському" та "нормандському" форматах, і щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на мої листи та публічні заяви Денісової. Сподіваюсь, що мою позицію почують інші наші політв’язні в російських в’язницях та підтримають", - написав Шумков у листі, що датований 13 жовтня.

На думку Шумкова, російська сторона шантажує Україну, пов’язуючи питання обміну політв’язнів з відведенням військ і внесенням змін до Конституції.

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Як зазначила Людмила Шумкова у розмові з кореспондентом Укрінформу, найімовірніше, це рішення було прийнято у зв'язку не лише з тими процесами, що в Україні, а й з тими порушеннями у колонії, про які Олександр неодноразово писав.

На запитання, чи буде родина просити Сашка припинити голодування, тітка політв'язня зазначила: "Просити його... не знаю... якщо він щось вирішив, прийняв рішення, то навряд чи він дослухається".

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Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Наразі Торжокський міжрайонний суд продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про тримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

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Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала звернення до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу Олександра Шумкова. Під час зустрічі з адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного та морально-психологічного тиску на нього з боку працівників колонії. Денісова зазначає, що також є інформація щодо погіршення стану його здоров’я.

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