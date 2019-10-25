"Охоронець Яроша" потрапив до тюремної лікарні в російському Торжку

Український політв'язень Олександр Шумков, якого в Росії засудили до 4 років колонії загального режиму у справі «Правого сектора», потрапив до тюремної лікарні російського міста Торжок.

Про це повідомив адвокат політв’язня Олексій Барановський повідомив Громадському.

«Відвідав в Торжку українського політв'язня Олександра Шумкова. Він тримає голодування з 14 жовтня, трохи схуд, але після переведення в тюремну лікарню став отримувати медичну допомогу, тому стан його навіть дещо покращився», — наголосив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше видання «ґрати» із посиланням на іншого адвоката українця повідомило, що Шумкова вивезли до московського СІЗО.

Український політв'язень Олександр Шумков, який знаходиться в російській колонії, оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув'язнених на переговорах у мінському і нормандському форматах. Крім того, ув'язнений вимагав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відповіді на свої звернення.

Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначено за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала звернення до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу Шумкова.

Під час зустрічі з адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії. Денісова зазначає, що також є інформація про погіршення стану його здоров'я.