"Охоронця Яроша" вивезли з колонії до московського СІЗО - адвокат

Українського політв'язня Олександра Шумкова, засудженого в Росії до чотирьох років ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правому секторі", вивезли з колонії Торжка до одного з СІЗО Москви.

Про це Ґратам розповів адвокат Роман Лизлов.

"Колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, засудженого в Росії до 4-х років ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правому секторі", вивезли з колонії Торжка до одного з московських СІЗО", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, Шумков, який 15 жовтня оголосив про початок голодування, ще вчора ввечері продовжував його.

Як повідомляв Укрінформ, український політв'язень Олександр Шумков, який знаходиться в російській колонії, оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув'язнених на переговорах у мінському і нормандському форматах. Крім того, ув'язнений вимагав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відповіді на свої звернення.

Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначено за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Зараз Торжокський міжрайонний суд продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про утримання його в штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановано на 23 жовтня.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала звернення до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу Шумкова.

Під час зустрічі з адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії. Денісова зазначає, що також є інформація про погіршення стану його здоров'я.