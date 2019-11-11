В Іраку внаслідок вибуху поранені 5 італійських військових
Про це повідомляє ANSA.
«Цього понеділка 5 італійських військових були поранені в північній частині Іраку в результаті вибуху бомби на шляху руху їхнього автомобіля», - йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони Італії заявило, що троє поранених у важкому стані після вибуху.
Контрадмірал Фабіо Агостіні зазначив, що ці 5 військовослужбовців є частиною команди спецпризначенців, яка навчає іракські сили безпеки боротьбі з терористами «Ісламської держави».
Агостіні наголосив, що під час вибуху також були поранені іракські військовослужбовці, але їхню кількість не уточнив.
За офіційною інформацією, бомба вибухнула поруч з автомобілем, коли військові їхали неподалік міста Кіркук.
Поранені були евакуйовані військовими вертольотами США у лікарню в Багдаді.
Як повідомлялося, нині в Іраку знаходяться понад 800 італійських військовослужбовців та близько 80 спецпризначенців.
Фото: ANSA