Від початку протестів в Іраку загинули понад 300 демонстрантів, 15 тисяч поранені

Починаючи з 1 жовтня, в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів, 15 тисяч зазнали поранень.

Про це повідомили в комітеті з прав людини при парламенті Іраку, інформує Anadolu.

Раніше влада Іраку ввела комендантську годину в Багдаді та містах Ен-Насирія (провінція Зікар), Ель-Амара (провінція Майсан) і Ель-Хілла (провінція Бабіль).

Протести охопили Басру, Ед-Діванію, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку спалахнули 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки.

Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

Фото: АА