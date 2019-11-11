Протести в Іраку: правозахисники закликали владу припинити насильство

Правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти край убивствам учасників акцій протесту.

Про це повідомляє Анадолу.

«Влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх працівників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій», - ідеться в заяві організації.

Директор регіонального відділення Amnesty International по Близькому Сходу і Північній Африці Хеба Мораїф переконана, що проти протестувальників застосовують надмірну силу, особливо в Басрі й Багдаді.

«Влада Іраку повинна негайно покласти край цим протиправним діям», - заявила Мораїф.

За її словами, акції протесту перетворилися на кровопролиття. На тлі вбивства демонстрантів обіцянки офіційного Багдада про реформи видаються непереконливими, підкреслила правозахисниця.

Вона додала, що в ході акцій протесту в Багдаді в неділю загинули ще шість осіб.

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Як повідомлялося, антиурядові протести в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки.

Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

Унаслідок придушення в основному беззбройних демонстрантів з 1 жовтня в Іраку загинули понад 260 людей.

Фото: AA