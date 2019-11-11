Протести в Іраку: правозахисники закликали владу припинити насильство
Про це повідомляє Анадолу.
«Влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх працівників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій», - ідеться в заяві організації.
Директор регіонального відділення Amnesty International по Близькому Сходу і Північній Африці Хеба Мораїф переконана, що проти протестувальників застосовують надмірну силу, особливо в Басрі й Багдаді.
«Влада Іраку повинна негайно покласти край цим протиправним діям», - заявила Мораїф.
За її словами, акції протесту перетворилися на кровопролиття. На тлі вбивства демонстрантів обіцянки офіційного Багдада про реформи видаються непереконливими, підкреслила правозахисниця.
Вона додала, що в ході акцій протесту в Багдаді в неділю загинули ще шість осіб.
Як повідомлялося, антиурядові протести в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки.
Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.
Унаслідок придушення в основному беззбройних демонстрантів з 1 жовтня в Іраку загинули понад 260 людей.
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