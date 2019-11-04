Демонстранти атакували іранське консульство в Іраку, є загиблі і поранені

Унаслідок атаки протестувальників на консульство Ірану в іракському місті Карбала загинуло 3 осіб, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє AP із посиланням на співрозмовників у силах безпеки Іраку.

“Чиновники з безпеки Іраку заявили про загибель трьох демонстрантів та 19 поранених унаслідок атаки на іранське консульство в Карбалі, що на півдні Іраку”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, ще 7 поліцейських отримали поранення.

Зазначається, що десятки іракських протестувальників напали на консульство, замінили на будівлі дипмісії прапор Ірану на національний та кидали на територію установи коктейлі Молотова.

Ймовірно атака сталася у відповідь на підтримку Іраном іракського уряду, чиїми діями вже кілька тижнів невдоволені громадяни.

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Як повідомлялося, масові протести тривають в Іраку вже більше місяця. Серед основних вимог людей, які повиходили на вулиці, - боротьба з корупцією і нові вибори.

Протягом останніх днів було спалено близько 90 урядових будівель, а також штаби політичних партій та інші приміщення. Наймасовіші акції проходять у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ і шумові гранати.

У результаті протестів в Іраку з початку жовтня загинуло вже понад 250 осіб.

На цьому тлі президент країни Бархам Саліх пообіцяв провести дострокові парламентські вибори, а також заявив, що прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді погодився піти у відставку, якщо йому буде знайдена заміна.

Фото: AA