Демонстранти перекрили основні магістралі в Багдаді

Десятки тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці столиці Іраку на антиурядові акції протесту, заблокували основні магістралі міста.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Столиця Іраку, Багдад, паралізована в неділю, оскільки в ході посилення антиурядових акцій десятки тисяч демонстрантів, спалюючи шини, заблокували великі транспортні магістралі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що велика кількість людей збиралася на центральній площі Тахрір. Крім того, учасники акцій зайняли міст у «Зеленій зоні», де розміщені урядові об'єкти та дипломатичні представництва.

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Як повідомлялося, масові протести тривають в Іраку вже більше місяця. Серед основних вимог людей, які повиходили на вулиці, - боротьба з корупцією і нові вибори.

Протягом останніх днів було спалено близько 90 урядових будівель, а також штаби політичних партій та інші приміщення. Наймасовіші акції проходять у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ і шумові гранати.

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У результаті протестів в Іраку з початку жовтня загинули вже понад 250 осіб.

На цьому тлі президент країни Бархам Саліх пообіцяв провести дострокові парламентські вибори, а також заявив, що прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді погодився піти у відставку, якщо йому буде знайдена заміна.

Фото: AA