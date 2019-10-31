Протести в Іраку: президент заявив про відставку прем’єра і обіцяє дострокові вибори

Президент Іраку Бархам Саліх на тлі масових протестів у країні пообіцяв провести дострокові парламентські вибори, а також заявив, що прем'єр-міністр країни Аділь Абдул-Махді погодився піти у відставку, якщо йому буде знайдена заміна.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Прем'єр-міністр оголосив, що погодився подати заяву про свою відставку, якщо сторони домовляться про адекватну альтернативу в контексті конституції та закону, щоб уникнути конституційного розриву", - сказав Саліх у телевізійному зверненні.

"Я особисто зустрічаюся та консультуюсь з різними партіями та блоками для досягнення реформ у контексті закону для підтримки безпеки Іраку", - додав він.

Саліх зазначив, що новий виборчий закон буде представлений парламенту на наступному тижні.

Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією, тривають в Іраку вже понад місяць, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися. Серед основних вимог іракців - вирішити питання корупції та провести нові вибори.

Протягом останніх днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штаби політичних партій та інші приміщення. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.

Внаслідок антиурядових протестів в Іраку з початку жовтня загинуло вже понад 250 людей.