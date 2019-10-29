Антиурядові протести в Іраку: загиблих вже понад 250
Про це повідомляє Al Jazeera.
“Понад 250 людей були вбиті цього місяця на демонстраціях в (іракській — ред.) столиці Багдаді й кількох інших містах”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Al Jazeera, тільки сьогодні, у вівторок вранці, під час сутичок із силовиками загинули щонайменше 14 протестуючих, ще понад сотня людей отримали поранення.
Раніше в Багдаді через антиурядові протести запровадили комендантську годину.
Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією, тривають в Іраку вже понад місяць, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися.
Протягом останніх днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штаби політичних партій та інші приміщення. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.
Фото: AA