Антиурядові протести в Іраку: загиблих вже понад 250

Унаслідок антиурядових протестів в Іраку з початку жовтня загинуло вже понад 250 людей.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Понад 250 людей були вбиті цього місяця на демонстраціях в (іракській — ред.) столиці Багдаді й кількох інших містах”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Al Jazeera, тільки сьогодні, у вівторок вранці, під час сутичок із силовиками загинули щонайменше 14 протестуючих, ще понад сотня людей отримали поранення.

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Раніше в Багдаді через антиурядові протести запровадили комендантську годину.

Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією, тривають в Іраку вже понад місяць, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися.

Протягом останніх днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штаби політичних партій та інші приміщення. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.

Фото: AA