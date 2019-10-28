У Багдаді через антиурядові протести запровадили комендантську годину

Влада Іраку вирішила запровадити комендантську годину в столиці Багдаді на тлі антиурядових протестів, які тривають вже четвертий день.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Влада Іраку запровадила комендантську годину в столиці, Багдаді, де антиурядові протести продовжуються вже четвертий день”, - йдеться у повідомленні.

За словами місцевого чиновника, йдеться про комендантську годину з опівночі до 6 ранку, і триватиме вона “до подальших оголошень”.

Зазначається, що у понеділок ЗМІ повідомляли про двох загиблих та понад 100 поранених демонстрантів під час сутичок із правоохоронцями.

Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією, тривають в Іраку вже понад місяць, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися.

Протягом останніх трьох днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штабів політичних партій та інших приміщень. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.

Фото: АА