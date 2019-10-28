Протести в Іраку: кількість жертв зросла до 74

Унаслідок нової хвилі масових протестів у Іраку кількість загиблих зросла до 74, поранення дістали понад 3600 осіб.

Про це інформує Xinhua з посиланням на члена Незалежної комісії з прав людини Іраку Алі аль-Баяті.

«Більшість смертей спричинені застосуванням вогнепальної зброї охоронцями штабів політичних партій, які протягом останніх трьох днів атакували протестувальники. Крім того, кілька людей задихнулися від сльозогінного газу», - йдеться в повідомленні.

Аль-Баяті додав, що більшість поранених теж постраждали від газу, однак вже виписалися з лікарень.

Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією тривають в Іраку вже більше місяця, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися.

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Протягом останніх трьох днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штабів політичних партій та інших приміщень. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.

Фото: Xinhua/Khalil Dawood