Протести в Іраку: кількість жертв зросла до 74
Про це інформує Xinhua з посиланням на члена Незалежної комісії з прав людини Іраку Алі аль-Баяті.
«Більшість смертей спричинені застосуванням вогнепальної зброї охоронцями штабів політичних партій, які протягом останніх трьох днів атакували протестувальники. Крім того, кілька людей задихнулися від сльозогінного газу», - йдеться в повідомленні.
Аль-Баяті додав, що більшість поранених теж постраждали від газу, однак вже виписалися з лікарень.
Як повідомлялося, масові протести, викликані безробіттям і корупцією тривають в Іраку вже більше місяця, але минулої п’ятниці вони різко радикалізувалися.
Протягом останніх трьох днів були спалені близько 90 урядових будівель, а також штабів політичних партій та інших приміщень. Наймасовіші акції відбуваються у Багдаді, але протести не вщухають і в інших регіонах країни. Силовики застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ, а також шумові гранати.
Фото: Xinhua/Khalil Dawood