Протестувальники в Іраку спалили будівлю адміністрації

Декілька офісів політичних партій та будівлю адміністрації однієї з провінцій спалили протестувальники в Іраку сьогодні.

Кількість загиблих унаслідок заворушень в Іраку зросла до 170 осіб.

Про це повідомляє Shafaaq News.

"Невідомі підпалили будівлю місцевої адміністрації у провінції Дхі-Кар на півдні Іраку", - йдеться у повідомленні. Столиця Багдад та південні провінції країни, де переважають шиїти, стали свідками протестів та зіткнень з поліцією. Заворушення розпочалися на початку жовтня, внаслідок них уже загинуло близько 170 людей та близько 7000 поранено.

Як зазначається, у п'ятницю у провінції Мутанна протестувальники спалили штаб-квартиру партії "Асаїба Ахла аль-Хака" на чолі з Каїсом аль-Хазалі. Демонстранти також спалили штаб "Руху мудрості" на чолі з Аммаром аль-Хакімом у місті Самава.

Як повідомлялося, в Іраку у результаті заворушень на антиурядових акціях загинуло вже близько ста осіб. Тисячі іракців протестують на вулицях протягом останніх днів, вимагаючи від уряду створення робочих місць, поліпшення якості суспільних послуг та припинення корупції в країні.

Фото: AA