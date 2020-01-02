Україна засуджує спробу нападу на посольство США в Багдаді

Міністерство закордонних справ України засудило спробу нападу на посольство США в Республіці Ірак і закликало владу країни покарати винних та забезпечити належний рівень безпеки іноземних диппредставництв у Багдаді.

Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 2 січня.

"Міністерство закордонних справ України, відзначаючи нормалізацію ситуації навколо американського посольства в Багдаді, рішуче засуджує спробу нападу на посольство Сполучених Штатів Америки в Республіці Ірак 31 грудня 2019 року", - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві закликали уряд Республіки Ірак, виходячи з принципів недоторканості приміщень дипломатичних місій та їхнього захисту з боку країни перебування, вжити належних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення необхідного рівня безпеки іноземних дипломатичних місій у Багдаді.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У зв'язку з цим Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.