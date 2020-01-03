Ліквідація Сулеймані може стати першим кроком до зміни режиму в Ірані - Болтон

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон привітав усіх причетних до ліквідації іранського командувача елітних сил Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Про це він написав у Тwitter.

“Вітаю всіх задіяних осіб у ліквідації Касема Сулеймані. Це було рішучим ударом по злочинній діяльності сил Корпусу вартових ісламської революції у всьому світі”, - зазначив Болтон.

Він також висловив сподівання, що вбивство іранського генерала стане першим кроком до зміни режиму в Тегерані.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”.