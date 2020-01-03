Нетаньягу скоротив візит до Греції після ліквідації іранського генерала

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скоротив свій візит до Греції після новини про вбивство іранського командувача елітних сил Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скоротив у п'ятницю свій візит до Греції та повертається до Ізраїлю на тлі побоювання щодо помсти з боку Ірану Ізраїлю після вбивства іранського генерала (в результаті авіаудару — ред.) США”, - йдеться у повідомленні.

В Офісі прем'єра додали, що Нетаньягу постійно отримує оновлену інформацію, а міністрам було наказано не коментувати ліквідацію іранського генерала.

Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що МЗС країни вирішило посилити безпеку посольств і дипмісій Ізраїлю у світі.

Раніше американське посольство США в Іраку закликало своїх громадян негайно залишити країну через напружену ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ на цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”.

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

Фото: Ariel Hermoni/Ministry of Defense