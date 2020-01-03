Нетаньягу скоротив візит до Греції після ліквідації іранського генерала
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скоротив у п'ятницю свій візит до Греції та повертається до Ізраїлю на тлі побоювання щодо помсти з боку Ірану Ізраїлю після вбивства іранського генерала (в результаті авіаудару — ред.) США”, - йдеться у повідомленні.
В Офісі прем'єра додали, що Нетаньягу постійно отримує оновлену інформацію, а міністрам було наказано не коментувати ліквідацію іранського генерала.
Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що МЗС країни вирішило посилити безпеку посольств і дипмісій Ізраїлю у світі.
Раніше американське посольство США в Іраку закликало своїх громадян негайно залишити країну через напружену ситуацію в регіоні.
Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ на цей удар.
У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”.
31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.
Фото: Ariel Hermoni/Ministry of Defense