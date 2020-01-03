Іранський лідер поклявся “жорстоко помститися” США за вбивство генерала Сулеймані

Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив командувача елітних сил Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані, слід очікувати на «жорстоку помсту».

На цьому Хаменеї наголосив у п’ятницю, передає PressTV.

«Найбрутальніші в світі люди вбили благородного командира, який хоробро роками воював проти негідників та бандитів цього світу. Його загибель не зупинить його місії, але злочинці, які мають на руках кров генерала Сулеймані та інших мучеників цього нічного удару, мусять очікувати на жорстоку помсту», - зазначив іранський духовний лідер.

Аятола Хаменеї також у своєму зверненні висловив співчуття всьому іранському народу та родині загиблого генерала і оголосив триденну загальнонаціональну жалобу.

Окрім цього, іранський президент Хасан Рухані теж суворо засудив убивство Сулеймані та наголосив, що цей крок США «лише зробить Іран та інші вільні нації ще рішучішими в протистоянні Вашингтону».

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю командувач спецсил «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті ракетним ударом у районі аеропорту Багдада. Вони на момент загибелі перебували в автомобілях.

Слід наголосити, що удар по Сулеймані було завдано за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше він висунув погрози Ірану: якщо що-небудь станеться з посольством США в Іраку.

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.