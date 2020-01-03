США відправлять ще 3 тисячі військових на Близький Схід - CNN

У зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відрядять до регіону додатковий контингент.

Про це повідомляє CNN.

"США направлять додаткові кілька тисяч військових на Близький Схід на тлі зростання напруження у відносинах з Іраном після авіаудару, внаслідок якого загинув Касем Сулеймані", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується передислокувати частину сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії - близько 3 тисяч військовослужбовців.

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За словами представників Пентагону, протягом останніх 24 годин підвищено рівень бойової готовності всіх військових підрозділів США на Близькому Сході.

Також, за даними джерел з Білого дому, фахівці відділу протидії тероризму вже аналізують можливі варіанти атак Ірану проти США - та розробляють план дій у відповідь.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Президент США Трамп особисто віддав наказ про авіаудар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід чекати “жорстокої помсти”.