США відправлять ще 3 тисячі військових на Близький Схід - CNN
Про це повідомляє CNN.
"США направлять додаткові кілька тисяч військових на Близький Схід на тлі зростання напруження у відносинах з Іраном після авіаудару, внаслідок якого загинув Касем Сулеймані", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, планується передислокувати частину сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії - близько 3 тисяч військовослужбовців.
За словами представників Пентагону, протягом останніх 24 годин підвищено рівень бойової готовності всіх військових підрозділів США на Близькому Сході.
Також, за даними джерел з Білого дому, фахівці відділу протидії тероризму вже аналізують можливі варіанти атак Ірану проти США - та розробляють план дій у відповідь.
Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Президент США Трамп особисто віддав наказ про авіаудар.
У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід чекати “жорстокої помсти”.