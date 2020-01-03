Нью-Йорк посилює заходи безпеки після вбивства генерала Сулеймані

Міський голова Нью-Йорку Білл де Блазіо обговорив із керівниками силових структур посилення заходів безпеки у місті після загибелі внаслідок ракетного удару США іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це мер написав у Тwitter.

"Поговорили... про негайні кроки, яких міська влада вживатиме для захисту ключових локацій Нью-Йорку від будь-якої спроби Ірану чи його терористичних організацій-союзників помститися Америці. Нам ще довго доведеться бути пильними", - йдеться у дописі.

В іншому дописі де Блазіо розкритикував дії адміністрації президента.

"Хвилююсь за наше місто та нашу країну. Уряд США без схвалення Конгресу, по суті, оголосив сьогодні війну Ірану. У американського народу в цьому випадку не було права голосу, попри те, що він знову й знову голосує за припинення нескінченних воєн та повернення військових додому. Цього ще довго доведеться чекати", - заявив де Блазіо.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей авіаудар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”.