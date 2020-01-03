Україна виступає проти “актів помсти” на Близькому Сході

У Міністерстві закордонних справ України застерегли, що будь-які акти помсти можуть стати загрозою для стабільності на Близькому Сході та глобальної безпеки.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"В Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується у заяві.

У МЗС наголосили, що "Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки".

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.