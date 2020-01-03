Генсек ООН закликає не допустити ще однієї війни в Перській затоці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у світлі останніх подій навколо Ірану закликав світових лідерів до стриманості.

Із заявою від його імені виступив прессекретар глави Організації, повідомляє Центр новин ООН.

«В такий момент лідери повинні проявити максимум стриманості. Міжнародне співтовариство не може допустити ще однієї війни в Перській затоці», - заявив генсек.

У заяві наголошується, що генеральний секретар послідовно виступає за деескалацію в Перській затоці і вкрай стривожений у зв'язку з недавнім загостренням ситуації.

Заступник керівника пресслужби ООН Фархан Хак на брифінгу наголосив, що ООН продовжить масштабну роботу в Іраку. За його словами, Місія ООН для надання допомоги в Іраку не має планів щодо переміщення у зв’язку зі складною ситуацією.

Як повідомлялося, в ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеропорту в Багдаді. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про удар.

Тегеран пообіцяв завдати удару у відповідь.

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