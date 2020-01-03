У Конгресі кажуть, що Трамп не радився перед ліквідацією іранського генерала

Президент США Дональд Трамп не радився з Конгресом з питання підготовки ліквідації у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє Euronews.

"Ракетний удар був здійснений без дозволу на використання військової сили проти Ірану та без консультацій з Конгресом", - сказала Пелосі.

Вона закликала адміністрацію Трампа негайно поінформувати законодавців про авіаудар США, внаслідок якого загинув висопоставлений іранський командир в Іраку, а також про те, що Білий дім планує робити далі.

За словами спікера нижньої палати, ракетний удар США за прямим наказом Трампа був провокаційним та небезпечним кроком.

«Сьогоднішній авіаудар ризикує спровокувати небезпечну ескалацію насильства. Америка та світ не можуть дозволити напруженості зрости до точки неповернення», — зазначила Пелосі.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.