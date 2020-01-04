США не прагнуть зміни режиму в Ірані - Трамп
Про це інформує CNN.
"Ми вчора ввечері вжили заходів для припинення війни. Ми не вживали заходів для початку війни", - цитує канал американського президента.
Господар Білого дому також назвав своє рішення заходом стримування, а не агресії.
"Ми не прагнемо зміни режиму", - наголосив Трамп. І водночас зауважив, що Іран мусить негайно припинити використовувати підконтрольних бойовиків.
Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США особисто віддав наказ про ліквідацію.
У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід чекати “жорстокої помсти”.
Фото: The White House