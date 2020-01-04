США не прагнуть зміни режиму в Ірані - Трамп

Президент США пояснив, що санкціонував ліквідацію Касема Сулеймані, оскільки іранський генерал планував жорстокі напади на американців.

Про це інформує CNN.

"Ми вчора ввечері вжили заходів для припинення війни. Ми не вживали заходів для початку війни", - цитує канал американського президента.

Господар Білого дому також назвав своє рішення заходом стримування, а не агресії.

"Ми не прагнемо зміни режиму", - наголосив Трамп. І водночас зауважив, що Іран мусить негайно припинити використовувати підконтрольних бойовиків.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США особисто віддав наказ про ліквідацію.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід чекати “жорстокої помсти”.

Фото: The White House