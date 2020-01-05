Парламент Іраку проголосував за припинення присутності американських військ у країні

Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.

Про це повідомляє The National.

"Парламент Іраку проголосував у неділю за виведення тисяч американських військових з військових баз у країні після ракетного удару, внаслідок якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані", - йдеться у повідомленні.

На позачерговому засіданні парламенту в неділю головував прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді, який пішов у відставку після протестів, але перебуває на посаді, доки не буде прийнято рішення про призначення нового прем'єра.

Поразка ІДІЛ, за його словами, усуває головну причину присутності американських збройних сил у країні.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

У цьому зв'язку державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.