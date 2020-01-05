В Ірані назвали Трампа "терористом в костюмі"

Міністр інформації та телекомунікацій Ірану Мухаммед Джавад Азарі-Джахромі назвав президента США Дональда Трампа "терористом в костюмі" після того, як той пригрозив завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран атакує США.

Про це міністр написав у Тwitter.

"Як ІДІЛ, як Гітлер, як Чингісхан! Всі вони ненавидять культуру. Трамп - терорист в костюмі. Він дуже скоро вивчить урок історії, що ніхто не в змозі перемогти Великий іранський народ та культуру", - написав урядовець.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

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31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У цьому зв'язку Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.