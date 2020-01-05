Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати нове озброєння проти Ірану у випадку, якщо Тегеран скоїть напад на американські військові об'єкти або американських громадян.

Про це він написав у Тwitter.

“Сполучені Штати щойно витратили 2 трлн доларів на військове обладнання... Якщо Іран атакує американські об'єкти або будь-якого американця, ми відправимо щось з цього досконалого нового, чудового озброєння в їхній бік без зволікань”, — написав Трамп.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.