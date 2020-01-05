Штати направили 3,5 тисячі військових на Близький Схід

США розпочали перекидання до Кувейту військовослужбовців у зв’язку зі вбивством генерала Сулеймані та подальшими погрозами Ірану.

Як повідомляє AP, в суботу, 4 січня, США направили до Кувейту 3,5 тисячі військових зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Відзначається, що упродовж декількох днів вони приєднаються до ще 700 солдатів, які були відправлені раніше цього тижня.

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Як пише агентство, нарощування військової присутності США в регіоні відображає побоювання Вашингтона щодо можливих дій Ірану у відповідь на ліквідацію Сулеймані.

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Нагадаємо: про те, що Пентагон схвалив відряджання додаткових військ на Близький Схід, стало відомо 3 січня. Як відзначав CNBC News, військові розмістяться, зокрема, в Кувейті та Іраку.

При цьому в Пентагоні уточнили, що перекидання військ відбувається в рамках раніше оголошеного відомством плану щодо посилення захисту американського посольства в Багдаді.

Фото: facebook.com/82ndAirborneDivision