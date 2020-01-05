У Багдаді обстріляли територію посольства та військову базу США

У столиці Іраку Багдаді в суботу ввечері два снаряди, випущені з невідомого джерела, потрапили в «зелену зону» з посиленою охороною, де знаходиться посольство США.

За інформацією видання Gulf News, іракські військові стверджують, що один снаряд вцілив у зелену зону, інший – розірвався біля неї.

На території американського посольства спрацювали сирени.

Після цього, за повідомленням іракських військових, кілька ракет, випущених з «Катюші», влучили в авіабазу «Балад», на північ від Багдада, де базуються американські війська. Там також спрацювали сирени, і над базою були запущені дрони для виявлення джерела обстрілу.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.