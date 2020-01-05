Американський президент Дональд Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерана.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Нехай це буде попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкта, ... і сам Іран отримає дуже швидкий і дуже сильний удар", — йдеться у дописі.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

За словами Трампа, деякі з цих цілей "є досить значними і важливими для Ірану і іранської культури". Їх число дорівнює числу американських заручників, "захоплених Іраном багато років тому", додав американський лідер.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Фото: Білий Дім