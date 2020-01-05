Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані

Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані

Укрінформ
Американський президент Дональд Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерана.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Нехай це буде попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкта, ... і сам Іран отримає дуже швидкий і дуже сильний удар", — йдеться у дописі.

За словами Трампа, деякі з цих цілей "є досить значними і важливими для Ірану і іранської культури". Їх число дорівнює числу американських заручників, "захоплених Іраном багато років тому", додав американський лідер.

Читайте також: ЄС попереджає, що спіраль насильства в Іраку може вийти з-під контролю

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Фото: Білий Дім

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-