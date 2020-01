Трамп пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Нехай це буде попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкта, ... і сам Іран отримає дуже швидкий і дуже сильний удар", — йдеться у дописі.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....