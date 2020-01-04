НАТО призупиняє тренувальну місію в Іраку у зв'язку з вбивством командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Про це заявив представник організації Ділан Уайт, повідомляє i24News.

"Місія НАТО триває, але тренувальну діяльність призупинено", - сказав він.

Причиною призупинення тренувальної місії є зростаюча нестабільність у країні після нещодавніх авіаударів США.

Як зазначає видання, місія НАТО в Іраку, чисельність якої обчислюється сотнями людей, вчить сили безпеки країни на прохання уряду запобігти поверненню терористичної організації Ісламська Держава.

Як повідомлялося, в суботу в Іраку відбудеться екстрене засідання парламенту країни для обговорення ситуації навколо авіаційного удару США по аеропорту в Багдаді в ніч на п'ятницю 3 січня, в результаті якого загинули високий військовий командувач Ірану і деякі іракські чиновники.

У результаті ракетного удару загинув командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран вже пригрозив «жорстокою помстою» за загибель власного генерала.