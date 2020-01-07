Війська США на Близькому Сході приведені у стан бойової готовності — CNN

Збройні сили та системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході приведені у стан повної бойової готовності. Вони готуються відбити можливу атаку іранських дронів, про яку інформує розвідка.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

"Збройні сили США та батареї протиповітряної оборони на Близькому Сході в понеділок були приведені до бойової готовності, щоб відбити можливу атаку іранських безпілотників на тлі повідомлення розвідки про таку загрозу", - повідомили джерела CNN.

За даними джерел, протягом останніх днів розвідка США помітила пересування військової техніки Ірану, зокрема дронів та балістичних ракет. Це може свідчити як про намагання Тегерану убезпечитися від можливого авіаудару з боку США, так і про намір завдати удару по американських об'єктах.

Офіційно інформація ще не підтверджувалася.

Іран використовував безпілотники раніше декілька разів, включаючи атаку на саудівські нафтові заводи минулого року. Хоча американські сили вже кілька днів тому підвищили пильність, вони ще більше посилили бойову готовність у понеділок, повідомили чиновники.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ із країни.

Ряд європейських країн, зокрема Німеччина, Румунія, Словаччина, Хорватія заявили про виведення своїх військових з Іраку.