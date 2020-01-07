Згортання тренувальної місії НАТО в Іраку тимчасове — Столтенберг

НАТО прагне відновити військову тренувальну місію НАТО в Іраку, яку було тимчасово припинено після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

Про це йшлося під час телефонної розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомили у офісі глави уряду Канади.

“Співрозмовники погодилися стосовно важливої ролі тренувальної місії НАТО у посиленні безпекових можливостей Іраку. Генеральний секретар відзначив, що замороження тренувальної діяльності НАТО є тимчасовим заходом захисту особового складу і що НАТО готове продовжити тренування, щойно це дозволятиме ситуація”, - зазначили у Трюдо.

У відомстві додали, що прем’єр-міністр та генсек “наголосили на важливості зменшення напруження та потребі підтримки безпеки й стабільності в Іраку й усьому регіоні, зокрема, шляхом продовження боротьби із ІДІЛ”.

“Генеральний секретар подякував прем’єр-міністру за лідерство Канади у тренувальній місії в Іраку, а прем’єр-міністр наголосив на відданості Канади успіху цієї місії”, - зауважили у офісі глави уряду.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Канада, яка має в Іраку близько 500 військових, оголосила про припинення власної військової тренувальної місії в Іраку. Згодом про подібний крок заявили в Нідерландах та НАТО.

Командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдада. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані як "акт міжнародного тероризму з боку США".

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.