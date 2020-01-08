Над Іраком, Іраном, Перською та Оманською затоками закрили повітряний простір

Федеральне управління авіації (FAA) обмежило невійськові американські літаки "діяти у повітряному просторі над Іраком, Іраном та водами Перської й Оманської затоки".

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву управління.

"Федеральна авіаційна адміністрація сьогодні вночі видала повідомлення повітряним працівникам, в яких окреслюються обмеження польотів, які забороняють операторам цивільної авіації США діяти в повітряному просторі над Іраком, Іраном та водами Перської затоки та Оманської затоки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Іран атакував американську військову базу в Іраку

Також зазначається, що FAA продовжить моніторинг подій на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.