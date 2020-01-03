Припинення поставок нафти з РФ до Білорусі не вплинуло на роботу нафтопроводу «Дружба»

Припинення поставок нафти з РФ до Білорусі не вплинуло на транзит російської нафти через Україну.

Про це Укрінформу повідомили в компанії - операторі системи магістральних нафтопроводів України "Укртранснафта".

"Транзит російської нафти до Європи через територію України магістральним нафтопроводом «Дружба» здійснюється у плановому режимі на рівні більше 40 тис. тонн на добу", - зазначили в Укртранснафті на запит Укрінформу.

Принагідно в компанії нагадали, що транзит нафти до Білорусі через територію України трубопровідним транспортом не здійснюється.

Як повідомлялось, Білорусь не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко телефоном домовився з РФ про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

На початку січня два НПЗ - "Нафтан" у Новополоцьку Вітебської області і Мозирський нафтопереробний завод в Гомельській області заявили, що поточні запаси нафтової сировини дозволять зберегти завантаження потужностей на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, збудований для транспортування нафти з Росії в країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (через Білорусь, Польщу та Німеччину) і південну (через Україну, Чехію, Словаччину й Угорщину). Російський відрізок нафтопроводу експлуатує компанія «Транснефть»; словацький — компанія Transpetrol, український — АТ «Укртранснафта».

АТ «Укртранснафта» — оператор системи магістральних нафтопроводів України. Засновником і єдиним акціонером компанії є НАК "Нафтогаз України".