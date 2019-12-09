Білорусь хоче $70 мільйонів компенсації за "брудну" російську нафту

Білорусь розраховує на компенсацію у розмірі близько $70 млн через інцидент, пов'язаний з поставками забрудненої хлорорганікою російської нафти.

Про це повідомив сьогодні журналістам посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, коментуючи підсумки переговорів президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, що відбулися 7 грудня в Сочі, інформує БЕЛТА.

За словами Семашка, питання компенсації порушувалося на переговорах керівників держав.

"Мені здалося, що 6 числа (на зустрічі прем'єр-міністрів - ред.) вирішилося це питання, була згода і прем'єра Росії щодо того, що так само, наприклад, як угорська компанія MOL відрегулювала з "Транснефтью": за кожен барель брудної нафти - компенсація $15, - сказав Володимир Семашко. - Це б влаштувало і нас. Але в суботу це вже якось по-іншому все прозвучало".

Посол переконаний, що це питання цілком можна вирішити. "Просто треба дещо чіткіше і предметніше спрацювати "Белнефтехиму "з нашими НПЗ. Треба офіційно висунути, як це належить згідно з законом, як цього вимагає юриспруденція - викласти свої претензії, чітко і зрозуміло. Підходи можуть бути різні, але якщо в Угорщині чи Польщі і Німеччині так само зробили, то у нас теж має бути так зроблено. Там ідеться про чималу суму - близько $70 млн має бути компенсація", - зазначив Семашко.

"Можна й інший підхід: обидва заводи працювали упівсили, це втрата вигоди, втрата прибутку, можна звідси порахувати. Наступного тижня має приїхати Рибаков (керівник "Белнефтехима" - ред.) з гранично вивіреними юридичними документами і висунути ці претензії", - додав посол.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні через потрапляння хлорорганічних з'єднань у нафтопровід "Дружба" російську нафту відмовилися приймати в Словаччині та Угорщині, в які транспортує нафту "Укртранснафта".

АТ "Укртранснафта" отримало 4,168 млн євро компенсації від ВАТ "Транснефть" за потрапляння забрудненої нафти в трубопровід.

Фото: БЕЛТА