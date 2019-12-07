Путін і Лукашенко не підписали на зустрічі жодних документів - ЗМІ

На зустрічі президентів Росії та Білорусі в Сочі, що тривала п'ять з половиною годин, не було підписано жодних документів.

Про це повідомляє Єврорадіо.

"Олександр Лукашенко і Володимир Путін у резиденції Бочаров Ручай розмовляли сам на сам і разом з делегаціями, які очолювали прем'єри... За підсумками переговорів, що тривали п'ять з половиною годин, було заявлено лише про "зближення позицій" у низці проблемних питань", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Лукашенко і Путін до преси не виходили.

Водночас міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін повідомив, що є "серйозний прогрес щодо нафти й газу". Крім того, за його словами, будуть оновлені "дорожні карти".

Наступна зустріч Путіна і Лукашенка відбудеться 20 грудня в Санкт-Петербурзі, додав Орєшкін.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Олександр Лукашенко на переговорах у Сочі з Володимиром Путіним, заявив, що Білорусь нічого не просить у Росії, тільки рівні умови.

На 8 грудня було заплановано підписання лідерами РФ і Білорусі інтеграційних документів, про зміст яких громадськості невідомо. Підписання планувалося приурочити до 20-річчя договору про створення Союзної держави двох країн.