Лукашенко на переговорах з Путіним: Ми просимо не дешевий газ, а рівні умови

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у суботу, 7 грудня, на переговорах у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, що Білорусь нічого не просить у Росії, тільки рівні умови.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Білоруський президент підкреслив, що сторони зібралися на зустріч, щоб подивитися, як йде робота над аналізом союзного договору і відповідними питаннями. "Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір, - люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Рівні умови - більше нічого не треба", - заявив Лукашенко.

"Ми не просимо, як, деякі кажуть, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і за 200 дол. газ купувати (наразі ціна на російський газ для Білорусі становить 127 дол. за тисячу кубометрів - ред.) і нафту купувати не за 63 дол. за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за 200 дол., отже, і конкуруючі підприємства (в Росії - ред.) повинні мати таку ж ціну. Інакше ми просто не закладемо основу наших відносин", - підкреслив Лукашенко.

Як повідомляє білоруське агентство, відразу після протокольних вступних слів лідерів двох країн у приміщенні зникло світло. "Це Діма Пєсков (прессекретар президента РФ - ред.). Я знаю", - пожартував білоруський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня в Мінську проходить несанкціонований мітинг проти інтеграції Білорусі з Росією. Переговори Лукашенко з Путіним відбуваються сьогодні в Сочі, а на 8 грудня цього року заплановано підписання інтеграційних документів, про зміст яких громадськості невідомо. Підписання приурочено до 20-річчя договору про створення Союзної держави Білорусі і Росії.

Фото: belta.by