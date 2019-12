У Мінську - мітинг проти інтеграції Білорусі з РФ

У Мінську близько півтисячі людей в суботу, 7 грудня, беруть участь у несанкціонованому мітингу проти інтеграції Білорусі з Росією.

Про це повідомляє БелаПАН.

"Опозиційний політик Павло Северинець, співголова оргкомітету партії "Білоруська християнська демократія", закликав присутніх на Жовтневій площі Мінська людей стояти до вечора, доки не закінчаться переговори (президентів Білорусі та Росії - ред.) Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, і продовжити протести завтра", - йдеться у повідомленні.

Як заявив Северинець, "тисячу років полочани, литвини, білоруси боролися за право жити вільно на своїй землі. Десятки і сотні гинули за незалежність. Сьогодні обов'язок нашого покоління - захистити цю незалежність".

"Незалежність - це коли наших хлопців не відправляють до Сирії, на Донбас. Незалежність - це коли нам не кажуть, як жити. Сьогодні шулери зібралися, сіли, розклали дорожні карти, а на кону - Білорусь. Хочете, щоб Білорусь програли в карти? " - звернувся Северинець до учасників акції. "Ні!" - проскандували у відповідь присутні.

Після Северинця почали виступати інші учасники несанкціонованого мітингу.

Перед мітингом на східцях Палацу Республіки відбулася бійка між учасниками акції та силовиками у штатському, які намагалися не пропустити людей до будівлі. Було чути, як по рації їм віддавали накази: "Обережно, не демонстративно, без рук". Демонстранти вигукували: "Ганьба!".

За даними видання, зараз на Жовтневій площі - приблизно півтисячі людей. Деякі тримають плакати і транспаранти з написами: "Ні російському фашизму і бандитизму", This is not integration - this is occupation, "Жодній інтеграції!".

Присутні періодично скандують: "Жыве Беларусь!" і "Незалежнасць!".

Зазначається також, що перед початком мітингу вздовж проспекту Незалежності сотні людей вишикувалися у живий ланцюг, тримаючись за руки. Акція була організована громадянською кампанією "Свіжий вітер", створеною кілька місяців тому для захисту державного суверенітету Білорусі.

"Акція мала виключно символічний характер. Ми хотіли продемонструвати громадянську позицію щодо поглибленої інтеграції - того, що думка громадян ніяк не враховується у цьому процесі. Від нас ховають офіційну частину, ми не знаємо, що буде підписано і чи буде підписано взагалі. Це турбує людей , тому треба було висловити це публічно", - сказав у коментарі виданню учасник кампанії "Свіжий вітер" політолог Андрій Єгоров.

Раніше зібратися опівдні на Жовтневій площі людей закликав Павло Северинець.

Як повідомлялося, переговори Лукашенка з Путіним заплановано сьогодні у другій половині дня в Сочі. На 8 грудня заплановано підписання інтеграційних документів, про зміст яких громадськості невідомо. Підписання приурочено до 20-річчя договору про створення Союзної держави Білорусі та Росії.

Фото: Крим.Реалії