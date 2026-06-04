Фінляндія залишила кордон із Росією закритим

Державна рада Фінляндії у четвер ухвалила рішення про продовження закриття східного кордону та централізацію подання заяв на міжнародний захист.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

Наголошується, що кінцевого терміну цього рішення не встановлено — воно діє до особливого розпорядження.

Міністерство внутрішніх справ країни зауважує, що закриття кордонів привело до бажаної мети: так звана інструменталізована міграція на східному кордоні припинилася.

Пункти пропуску на кордоні між Фінляндією та Росією закриті з грудня 2023 року. Наразі дозволено лише залізничне вантажне сполучення через прикордонну станцію Вайніккала.

До закриття східного кордону через пункти пропуску до Фінляндії встигли проникнути громадяни третіх країн без необхідних документів на в'їзд, йдеться у повідомленні.

За даними МВС, керована міграція — один із способів Росії чинити тиск і впливати на безпеку та стабільність Фінляндії та ЄС.

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На думку фінської влади, загроза відновлення та розширення цього явища все ще існує. Це створило б серйозну загрозу національній безпеці Фінляндії та суспільному порядку в країні, пише видання.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку. Потім закриття періодично продовжували.

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