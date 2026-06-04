Низка європейських країн закликає посилити візові обмеження для громадян РФ

Дев’ять країн ЄС, а також Ісландія й Норвегія звернулися до Єврокомісії із закликом посилити політику щодо видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Про це повідомляє Polskieradio.pl, передає Укрінформ.

Зазначається, що група ініціаторів, серед яких і Польща, вказує на зростання кількості виданих росіянам шенгенських віз, вважаючи це загрозою безпеці Євросоюзу під час війни РФ проти України.

За інформацією польського агентства PAP, у 2025 році кількість шенгенських віз, виданих росіянам, зросла на 10% у порівнянні з 2024-м.

Лист, адресований голові дипломатії ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань міграції Магнусу Бруннеру, підписали Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Ісландія та Норвегія, які не належать до ЄС.

«Значна частина виданих віз є багаторазовими. Це різко суперечить рекомендаціям Єврокомісії щодо суворого підходу до російських заявників, які подорожують з неважливими цілями, та створює серйозну прогалину в нашій спільній політиці щодо держави-агресорки», - йдеться у листі підписаному відповідними міністрами згаданих країн.

Вони глибоко занепокоєні зростанням кількості російських туристів на європейських курортах у той час, як Україна зазнає ракетних і дронових ударів з боку РФ, а українських дітей примусово депортують.

За даними PAP, у 2025 році росіянам видали загалом 623 тисячі шенгенських віз, з яких майже 480 тисяч були туристичними. Найбільше таких документів видали Франція, Італія та Іспанія, найменше - Польща, Данія, Румунія та Швеція.

«Легкий доступ до Шенгенської зони, зокрема для сотень тисяч російських бойовиків, які брали участь у війні агресії проти України, підвищує потенційні ризики для нашої безпеки», - наголосили міністри у листі.

Напередодні літнього сезону політики закликали Єврокомісію зберегти сувору візову політику щодо громадян РФ і запровадити нові обмеження у Візовому кодексі. Крім того, ініціатори пропонують перевірити як держави-члени виконують чинні правила, особливо щодо багаторазових віз, та регулярно публікувати статистику їх видачі росіянам, а також запровадити заборону на в’їзд до Шенгенської зони для російських бойовиків.

Як повідомляв Укрінформ, у 2025 році зросла кількість шенгенських віз, виданих громадянам Росії.

Фото: Asurnipal/wikipedia.org