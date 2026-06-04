Меган Маркл виклала нові фото доньки з нагоди її 5-річчя

Герцогиня Сассекська Меган Маркл виклала нові фото доньки Лілібет з нагоди її п’ятого дня народження.

Світлини вона завантажила у четвер, 4 червня, на власній сторінці у соцмережі Instagram, передає Укрінформ.

«Дівчинка нашої мрії. З 5-річчям, Лілі», - йдеться у дописі до фотографій.

Загалом Меган Маркл виклала дві світлини: на першій можна побачити її разом із чоловіком принцом Гаррі, який тримає іменинницю на руках, а на іншій світлині – одну Лілібет на природі.

People нагадує, що 44-річна Меган та 41-річний Гаррі уперше стали батьками, коли у травні 2019 року у Великій Британії народився їхній син, принц Арчі.

Пізніше, у січні 2020 року, герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від своїх королівських обов’язків та переїхали до американського штату Каліфорнія, де вже в червні 2021 року народилася принцеса Лілібет.

Подружжя виховує своїх дітей поза увагою громадськості, але Меган ділиться багатьма світлинами з дітьми на особистій сторінці в Instagram, яку вона запустила у 2025 році, включаючи сімейні моменти та важливі події, такі як поїздка до Діснейленду минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, Меган Маркл, герцогиня Сассекська, поширила сімейні фото, на яких вона зображена разом із принцом Гаррі та їхніми двома дітьми.