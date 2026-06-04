Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню

Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню

Заява
Укрінформ
Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Лівану, Ізраїлю та США, оприлюдненій Держдепартаментом.

«У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій «Хезболлою» та виведення усіх членів «Хезболли» із сектору Південного Літані”, - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися “швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін”.

Окрім того, обидві сторони погодилися поновити політичні та безпекові перемовини 22 червня з метою досягнення всеосяжної угоди.

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Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі у Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

Своєю чергою Іран заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані.

Фото: ШІ

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