Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню

Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Лівану, Ізраїлю та США, оприлюдненій Держдепартаментом.

«У результаті перемовин, сприяння яким надавали США, Ізраїль та Ліван погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є повне припинення воєнних дій «Хезболлою» та виведення усіх членів «Хезболли» із сектору Південного Літані”, - зазначається у документі

Ізраїль та Ліван погодилися “швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін”.

Окрім того, обидві сторони погодилися поновити політичні та безпекові перемовини 22 червня з метою досягнення всеосяжної угоди.

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Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі у Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

Своєю чергою Іран заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані.

Фото: ШІ