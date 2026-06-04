У Нідерландах медпрацівник отримав один позитивний тест на хантавірус

Првцівник медцентру Університету Радбауд у нідерландському місті Наймеген, який перебував на карантині після контакту з пацієнтом, зараженим хантавірусом, отримав позитивний результат тесту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Hart van Nederland.

“Один зі співробітників Радбауду, який перебував на карантині, буде проходити повторні тести на хантавірус частіше та ретельніше в найближчий період. Один тест показав “слабкий”, але позитивний результат”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наступні тести були негативними, і симптомів захворювання у нього не виявлено. Проте у лікарні ухвалили посилити спостереження, тепер працівника тестуватимуть на вірус двічі на тиждень, а також досліджуватимуть одразу кілька типів біоматеріалів.

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Раніше видання повідомляло, що 12 співробітників медзакладу в Неймегені перевели на шеститижневий карантин через порушення запобіжних заходів при контакті з пацієнтом, зараженим хантавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах госпіталізували бортпровідницю авіакомпанії KLM із підозрою на хантавірус.

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