Рубіо: Ядерна зброя Ірану - більша загроза, ніж економічні втрати від конфлікту з ним

Адміністрація Трампа усвідомлювала потенційні глобальні наслідки для економіки від війни проти Ірану, але загрозу отримання ним ядерної зброї оцінила як більш серйозну.

Як передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg, про це державний секретар США Марко Рубіо сказав на слуханнях Комітету із закордонних справ Палати представників.

«Президент і вся адміністрація усвідомлювали, що дії матимуть наслідки, але наслідки наявності в Ірану ядерної зброї були гіршими», – зазначив Рубіо.

Так він відповів провідному демократу в комітеті Грегорі Міксу, який неодноразово запитував, чи попереджав держсекретар Дональда Трампа про потенційні економічні наслідки війни, яка підвищила ціни на бензин для американців і підживила світову інфляцію.

«Ми були готові до будь-якої відповіді», - додав головний дипломат США.

Мікс заявив, що Трамп і заможні члени його адміністрації наживалися на війні з Іраном, тоді як звичайні американці страждали від наслідків. Він також запитав про торгівлю акціями Трампа, адже, згідно з фінансовими деклараціями, американський лідер або його інвестиційні радники у першому кварталі уклали понад 3700 угод на десятки мільйонів доларів за участі великих компаній, які мають справу з його адміністрацією.

Рубіо запевнив, що ніколи не чув, аби Трамп згадував власні статки як фактор, що впливає на війну.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп заявив, що Іран погодився не мати ядерної зброї, але додав, що там все ще можуть "передумати".

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