Географічна віддаленість від Росії не захищає від дій Путіна - Сікорський

Географічна віддаленість від Росії, як у випадку з Іспанією, не захищає від дій очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це віцепрем'єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю іспанській газеті El Mundo, передає Укрінформ з посиланням на PAP.

За словами глави польського зовнішньополітичного відомства, «загроза з боку Росії має багато аспектів». У випадку з Польщею це включає, наприклад, дестабілізацію кордону за допомогою потоку мігрантів через Білорусь або вторгнення дронів, які запускаються з Росії та Білорусі, зазначив він.

«Звичайно, географія має значення і нормально, що загроза з боку Росії сприймається (в Іспанії – ред.) інакше, ніж у Польщі», – сказав Сікорський.

Водночас міністр наголосив, що Росія також втручалася в іспанську політику, підтримуючи каталонських сепаратистів, й додав, що дестабілізація Кремлем африканських держав Сахеля «може мати наслідки для Іспанії».

«Тому небезпечно думати, що географічна віддаленість від Москви захищає від намірів Путіна, його дезінформаційних кампаній та державного тероризму, убивств та нападів на європейській території», – зауважив Сікорський.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що Росія витрачає мільйони доларів на поляризацію європейського суспільства, розпалюючи суперечки і поширюючи неправдиву інформацію. Він також зазначив, що Китай не можна сприймати як союзника, оскільки він намагається використати слабкості Європи «за кожної можливості».

Сікорський вважає, що Європі слід збільшити витрати на оборону, і нагадав, що мета Польщі – 4,8% ВВП.

«Наша близькість до Росії полегшує процес переозброєння, тоді як в Іспанії інша географічна перспектива», – сказав міністр.

Він не підтримав ідею створення європейської армії, оскільки «це означало б скасування національних армій». Сікорський додав, що країни ЄС мають ефективніше використовувати інструменти оборони блоку та створювати спільні батальйони швидкого реагування для кризових ситуацій, у тому числі у таких країнах, як Лівія, де ЄС має захищати свої інтереси перед обличчям російського втручання.

«Ми повинні вміти діяти у військовому відношенні самостійно, не покладаючись постійно на Сполучені Штати», – сказав Сікорський.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація на фронті для України покращується і на фоні подальшої допомоги Євросоюзу Україні Путін може переглянути свої очікування щодо війни.